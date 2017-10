[ooyala code=”JnNGF5YzE6m0yTjz9yHxW4p99hoEI1cI” player_id=”6bea99e7133745549c4500c6c11e6081″ auto=”true” width=”1920″ height=”1080″ pcode=”AxcHE60IVjyiGUHRu_PYGyjq1HsC”

Miami Film Festival GEMS comes to town Oct. 12-15 to showcase the best films of the season. Dave chats with Rachel Bleemer about the can’t-miss films.

For more information, visit: https://miamifilmfestival.com/gems-2017/