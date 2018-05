[ooyala player_id=”6bea99e7133745549c4500c6c11e6081″ auto=”true” width=”1920″ height=”1080″ pcode=”AxcHE60IVjyiGUHRu_PYGyjq1HsC” code=”ozMXFkZjE6IOr1pbBXRdMDX9rwWX9I4H”

Need help navigating the South Florida dating scene? Master Matchmaker Ariel Rosen is your romantic compass.